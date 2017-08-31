Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Глава МИД Армении представил депутатам парламента усилия по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 31 августа провел встречу с новыми членами Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям во главе с председателем комиссии Арменом Ашотяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян представил депутатам парламента усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями вокруг основных направлений и приоритетов внешней политики Армении.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации