Глава МИД Армении представил депутатам парламента усилия по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха
18:21, 31 Август, 2017
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 31 августа провел встречу с новыми членами Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям во главе с председателем комиссии Арменом Ашотяном.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян представил депутатам парламента усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха.
Состоялся заинтересованный обмен мнениями вокруг основных направлений и приоритетов внешней политики Армении.