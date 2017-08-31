Глава МИД Армении представил депутатам парламента усилия по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 31 августа провел встречу с новыми членами Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям во главе с председателем комиссии Арменом Ашотяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян представил депутатам парламента усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями вокруг основных направлений и приоритетов внешней политики Армении.