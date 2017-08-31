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В Степанакерте состоялась торжественная церемония награждения в связи с 26-летием провозглашения НКР


В связи с 26-летием провозглашения Нагорно-Карабахской Республики 31 августа в резиденции президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) состоялась торжественная церемония награждения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, высшего звания Нагорно-Карабахской Республики «Герой Арцаха» и ордена «Золотой орел» был удостоен Артур Агабекян.

Высокими государственными наградами награждены военнослужащие Армии обороны, воины-освободители, группа государственных и общественных деятелей, дипломаты, благотворители, представители сфер экономики, образования и культуры из Арцаха, Армении и из-за рубежа.

За значительный вклад в дело развития искусства и журналистки группа лиц удостоена почетных званий Нагорно-Карабахской Республики.

Поздравив присутствующих, Президент Саакян отметил, что государство всегда высоко ценило людей, которые достигли значительных результатов в своей службе и деятельности во благо родины.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.

 

 



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