Ураган "Харви" и сопутствующие наводнения в Техасе будут как минимум столь же разрушительными, как и ураган "Катрина", разрушивший Новый Орлеан 12 лет назад, прогнозирует экономист Decision Economics Inc Кэри Лихи, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В 2005 году он одним из первых оценил совокупный ущерб от урагана "Катрина" в $125 млрд, назвав его самым масштабным стихийным бедствием в истории США. Эта оценка впоследствии была подтверждена американскими властями, пишет MarketWatch.

Сейчас Лихи считает, что экономические потери после урагана "Харви" могут даже превзойти убытки 2005 года. Оценки крупнейших банков Уолл-стрит слишком занижены с учетом "ошеломляющего размаха" стихийного бедствия, говорит он.

К.Лихи полагает, что рост ВВП США может замедлиться на 1 процентный пункт или даже больше из-за последствий "Харви". "Территории, затронутые "Харви", с точки зрения валового продукта и занятости в 4-5 раз значительнее, чем побережье Луизианы, пострадавшее от урагана "Катрина", - сказал он.

Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США, тогда как для Нового Орлеана оба показателя составляли около 0,7%.