Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-08-17

ЕРЕВАН, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 августа, курс доллара США вырос на 0.05 драмa и составил 478.44 драм. Курс евро сократился на 3.48 драмa и составил 568.15 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 8.19 драм. Курс британского фунта сократился на 1.85 драмa и составил 616.42 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 154.01 драмa и составила 20127.61 драм. Цена серебра сократилась на 2.43 драмa и составила 268.27 драм. Цена платины сократилась на 182.97 драмa и составила 15213 драм.