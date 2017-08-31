Азиатские индексы выросли - 31-08-17

ТОКИО, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.72% и составил 19646.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.61% и составил 1617.41 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.08% и составил 3360.81 пункта, а HANG SENG снизился на 0.44% и составил 27970.30 пункта.