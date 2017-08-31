Переговорщик ЕС предупредил об угрозе выхода Великобритании из сообщества без соглашения

Переговорщик ЕС на переговорах с Лондоном о Brexit Мишель Барнье предупредил об угрозе выхода Великобритании из сообщества без соглашения, если переговоры не завершатся в срок до 29 марта 2019 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сроки завершения переговоров истекают в полночь 29 марта 2019 года. Если к этому моменту соглашение не будет достигнуто, Великобритания может покинуть ЕС без договоренностей", - сказал он на пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров.

Подводя итоги, Барнье подчеркнул, что не достигнуто решающего прогресса ни по одному из ключевых вопросов, хотя дискуссия была конструктивной, в частности по трансграничному режиму с Ирландией, а также по гарантиям гражданам Великобритании на территории ЕС и наоборот после Brexit.

В то же время Барнье опроверг впечатление журналистов, что он "разгневан и разочарован" итогами третьего раунда переговоров.

"Я не разочарован, я нетерпеливо жду результатов. И я не разгневан, а полон решимости. Когда я буду разгневан, вы все это увидите", - пообещал европейский переговорщик.





