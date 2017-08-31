Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Число погибших при обрушении дома в Мумбаи приблизилось к 20


По меньшей мере  19 человек погибли, еще 12 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в индийском Мумбаи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ani со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о 15 погибших и 34 пострадавших.

Здание в районе Донгри на юге города обрушилось в четверг около 08.40 утра (06.10 мск). Точные причины происшествия неизвестны, но по имеющимся данным, речь идет о 50-летнем здании, которое еще в 2011 году местные власти признали ветхим.

Инцидент произошел через два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 см осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации