Два члена ИГ задержаны за подготовку терактов на 1 сентября в Москве

ФСБ России сообщила о задержании в Москве и в Московской области двух выходцев из центральноазиатского региона, которые планировали совершить 1 сентября теракты в местах массового скопления людей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников - Курбан-Байрамом, разместил в сети интернет видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". В обращении он дал так называемую "клятву верности террористам". После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

По месту проживания второго задержанного, который также является членом ИГ, "обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления". "Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв", - заявили в ЦОС ФСБ.