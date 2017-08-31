WikiLeaks опубликовал новый пакет секретных документов ЦРУ о кибершпионаже

Сайт WikiLeaks опубликовал в четверг очередную порцию секретных документов ЦРУ о программах кибершпионажа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пакет документов о проекте Angelfire включает описание пяти программ, которые формируют систему для загрузки и осуществления работы программных закладок на зараженных компьютерах с операционной системой Windows.

Первая программа — Solartime — вносит изменения в загрузочный сектор раздела для установки на компьютер программных закладок Wolfcreek. В свою очередь Wolfcreek позволяет загрузить дополнительные программы ЦРУ для осуществления слежки. В систему также входит программа Keystone, которая осуществляет запуск вредоносных приложений на компьютере.

Программы слежения установлены не в файловой системе, поэтому следы их работы практически отсутствуют.