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WikiLeaks опубликовал новый пакет секретных документов ЦРУ о кибершпионаже


Сайт WikiLeaks опубликовал в четверг очередную порцию секретных документов ЦРУ о программах кибершпионажа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пакет документов о проекте Angelfire включает описание пяти программ, которые формируют систему для загрузки и осуществления работы программных закладок на зараженных компьютерах с операционной системой Windows.

Первая программа — Solartime — вносит изменения в загрузочный сектор раздела для установки на компьютер программных закладок Wolfcreek. В свою очередь Wolfcreek позволяет загрузить дополнительные программы ЦРУ для осуществления слежки. В систему также входит программа Keystone, которая осуществляет запуск вредоносных приложений на компьютере.

Программы слежения установлены не в файловой системе, поэтому следы их работы практически отсутствуют.

 

 

 



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