Лидеры Сербии и Косово подтвердили дату имплементацию соглашения

Президент Сербии Александр Вучич и глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи на встрече в Брюсселе подтвердили, что соглашение о функционировании судебной системы Косово вступит в силу 17 октября, говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Встреча Вучича и Тачи прошла в Брюсселе в четверг при посредничестве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. На ней, как говорится в заявлении, "стороны согласовали последние шаги по имплементации соглашения в области правосудия, достигнутого в рамках диалога", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

ЕВС отмечает, что лидеры "подтвердили полную имплементацию соглашения 17 октября".

"В этот день судьи, прокуроры и судебный корпус будут включены в систему правосудия Косово. Интеграция сотрудников системы правосудия позволит осуществлять правосудие в Косово и, в особенности, в регионе Митровицы", — говорится в коммюнике.

ЕВС также сообщила, что работа по подготовке к новому этапу диалога о нормализации отношений, договоренность о котором была достигнута 3 июля, продолжится в ближайшие недели.