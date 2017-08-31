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Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву по случаю Дня независимости


Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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