Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о создании стипендии имени Ламии Аджи Башар

Стипендия имени Ламии Аджи Башар будет ежегодно присуждаться бесстрашному студенту езидского происхождения в знак признания борьбы Башар за выживание. 31 августа 2017 года – Ереван, Армения – Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о создании новой стипендии для студентов езидского происхождения, учрежденной совместно с известной езидской правозащитницей Ламией Аджи Башар. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе инициативы «Аврора».

Это очередное пополнение в ряду Стипендиальных программ благодарности, инициативы с общим бюджетом в 7 млн долларов, созданной в знак благодарности жителям стран, которые более ста лет назад разделили с пострадавшими от Геноцида армян кров и еду.

Первым получателем стипендии имени Ламии Аджи Башар стал Айдо Хиро Омар, 18-летний студент из иракского Мосула, где столкновения не прекращаются с 2014 года. Айдо был выбран в качестве стипендиата благодаря своей академической успеваемости и желанию предоставить иракским сиротам жизненно важную возможность получить образование, которой их лишила война.

Стипендия имени Ламии Аджи Башар будет присуждаться ежегодно в знак признания борьбы Башар за выживание: в 2014 году бойцы ИГИЛ продали ее в сексуальное рабство. В 2016 году, после нескольких неудачных попыток, Ламии удалось бежать, но во время побега она подорвалась на мине и получила тяжелые травмы. Сейчас она живет в Германии, где продолжает свою деятельность по защите прав человека, рассказывая всему миру о страданиях езидского сообщества.

«Ламия – ролевая модель для каждого из нас, особенно для молодежи всего мира, которая сражается за социальную справедливость. История Башар представляет собой блестящий пример непоколебимой преданности идеалам, которой стремится воздать должное Гуманитарная инициатива «Аврора». Именно на такие поступки мы хотим вдохновить молодых лидеров», – заявил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и колледжа UWC Dilijan в армянском Дилижане. – «UWC Dilijan стремится собрать выдающихся молодых лидеров во всего мира, и стипендия имени Ламии Аджи Башар будет напоминать нашим студентам, что образование может быть инструментом достижения мира», – добавил Варданян.

«Эта стипендия – замечательная, уникальная возможность для молодых езидов. Я благодарна Гуманитарной инициативе «Аврора» за то, что она проложила студентам, которые много страдали и были вынуждены преодолеть немало препятствий, путь к образованию мирового уровня. Это полностью изменит их жизнь», – отметила Ламия Аджи Башар.

Айдо будет обучаться по двухгодичной программе Международного бакалавриата и получит полную стипендию, которая покроет все расходы на образование, проживание и другие нужды в UWC Dilijan в Армении, международной школе-пансионе, где учатся студенты более чем из 82 стран. «Наша программа предполагает обучение через опыт и направлена на поощрение идеализма и энтузиазма, так что Айдо сможет рассказать своим одноклассникам о культуре родной страны, внося свой вклад в сохранение ее богатейшей истории, и воплотить свою благодарность в действии, превратив свою мечту о лучшем будущем в реальность для иракских сирот», – сказала Дениз Дэвидсон, директор колледжа UWC Dilijan.

Айдо присоединится к 10 другим юным участникам Стипендиальных программ благодарности 2017 года, каждый из которых был выбран за свой академический потенциал и социальный активизм. Это студенты из Сирии, Ливана, Палестины, Израиля, Иордании, Греции, Египта, Эфиопии и Ирака, а также лагерей палестинских беженцев в Ливане. Каждый из стипендиатов был вынужден бежать из родной страны или покинуть свой дом, пострадал от нищеты или потерял родителя или опекуна. Занятия для студентов начнутся в сентябре в одном из 17 школ и колледжей сети UWC по всему миру.

Стипендиальная программа благодарности – совместное начинание Гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда Near East Foundation. Цель программы – дать образование 100 талантливым студентам из стран Ближнего Востока, где многие люди лишились родного дома из-за вооруженных конфликтов или нищеты. Благодаря стипендии учащиеся смогут пройти обучение в одной из 17 международных школ и колледжей UWC, расположенных на четырех континентах. На сегодняшний день стипендиатом Стипендиальных программ благодарности и студентом UWC стал уже 21 человек.