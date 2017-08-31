Составлен список самых влиятельных россиян столетия

Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян за последнее столетие. В число ста россиян, сыгравших ключевую роль в истории, вошли Владимир Путин, Юрий Гагарин, Михаил Горбачев, Алла Пугачева и Леонид Брежнев.

Отмечается, что редакция и эксперты журнала выбрали русских, оказавших "огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 год", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Среди них — Владимир Ленин и Леонид Брежнев, Иван Павлов и Николай Вавилов, Майя Плисецкая и Федор Шаляпин, Леонид Гайдай и Сергей Эйзенштейн", — говорится в пресс-релизе медиагруппы ACMG, издающей Forbes в России.

В число ста самых влиятельных людей столетия вошел 21 современник, среди которых президент Владимир Путин, звезда балета Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, режиссер Никита Михалков, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, певица Алла Пугачева, математик Григорий Перельман, экс-министр финансов Алексей Кудрин и другие.

Самому молодому из них — создателю криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину — 23 года.

Список опубликован в сентябрьском номере журнала и специальном проекте "100 лет Forbes".