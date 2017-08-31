Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил пресмотреть критерии подбора медучреждений, осуществляющих госзаказы

В реформах в области здравоохранения основными являются механизмы критерии подбора медучреждений, осуществляющих госзаказы, что обеспечит прозрачность и адресность в оказании медуслуг населению. Как передает «Арменпресс», об этом на очередном заседании правительства Армении 31-го августа сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Исходя из указанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру здравоохранения Армении в 3-месячный срок пересмотреть критерии подбора медучреждений, осуществляющих госзаказы, с целью повышения эффективности оказания медуслуг населению.

«В крупных медучреждениях Армении, осуществляющих госзаказы, с 2017 года нееобходимо внедрить обязательный годовой внешний аудит, обеспечив для этого правовые механизмы. В то же время, необходимо провести в течение 3 недель анализ, в случае возникновения перерасхода наа дорогостоящие медицинские обследования, четко выделив себестоимость процедур, и представить в правительство Армении соответствующие предложения»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

В ходе сегодняшнего заседания правительства Армении премьер-министр Карен Карапетян дал ряд поручений касательно повышения эффективности процесса распределения судебных дел и сокращения сроков их рассмотрения.

По его словам, к проблеме сокращения сроков рассмотрения судебных дел правительство обращалось еще 29 июня, были даны соответствующие распоряжения также касательно представления предложений по снижению нагрузки судов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Как подчеркнул премьер, в ходе выполнения поручений были выявлены ряд проблем в процессе распределения судебных дел и несоразмерной нагрузки судов, а также безосновательных отсрочек при рассмотрения дел в судах.

К. Карапетян отметил, что Минюст в связи с этим представит кабмину соответствующие проекты с законодательными изменениями. Он дал ведомству два месяца на представление предложений по внедрению механизмов, способных кардинально изменить ситуацию по представленным проблемам.

В 2018 г Правительство Армении субсидирует кредиты для противоградовых сетей на 1 350 га. Об этом заявил на заседании Правительства Армении министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, представляя программу субсидий. Начнётся она с 2018 г. Садоводы и виноградари, желающие защитить свои сады, получат кредиты на покупку сетей – всего под 2% (9%, минус субсидия государства в 7%), сроком на 7 лет.

В 2018 г таких кредитов ожидается 4 млрд драмов, на которые будут выданы субсидии в 700 млн. Выгода от защиты очевидна: при ущербе от града в 45%, за 7 лет он в 2,6 раза превысит стоимость сетей, а при ущербе в 30% - на 70%, заметил министр.

Кроме того, ожидаемая площадь садов настолько велика, что может представлять интерес для производства сетей на месте

Сельхозтехнику в доступный лизинг смогут получать и фермерские кооперативы. Постановление об этом было принято на заседании Правительства Армении 31 августа.

Как заявил министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, технику в лизинг смогут получать не только фермеры и коммерческие организации, но и некоммерческие организации, т е фермерские кооперативы. От них мы уже получили заявки о заинтересованности, - заявил министр.

Техника выдаётся на 3-10 лет (малый инвентарь - на 3 г, тракторы - на 6, комбайны - на 10) под 2% (изначально - под 9%, из которых 7% субсидируется). Лизинг с субсидией будет доступен не только небольшим фермерам, но и крупным хозяйствам и компаниям.

На заседании 31 августа Правительство Армении одобрило 2 новых законопроекта – «Об обороне» и «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Как заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, первый законопроект уточняет вопрос оборонной политики Армении, в военное и мирное время, а также порядок действий военных и гражданских, государственных и частных организаций.

Второй законопроект указывает порядок организации и прохождения воинской службы.

Среди изменений министр назвал отмену ограничений на расстояние от места службы до дома в 150 км для призывников особых категорий (например, не имеющих родителей). Его заменит другая льгота: такие военнослужащие не будут нести боевое дежурство (кроме как по желанию).

Правительство Армении утвердило степень технической оснащённости машин для водителей-инвалидов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 31-го августа.

При отсутствии одного глаза водитель должен иметь машину со звуковой системой парковки. При отсутствии руки или ноги (кисти или ступни) либо их серьёзных патологиях техническое соответствие машины должна определять полиция Армении на основе международного стандарта ГОСТ 33668-2015.

На заседании правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян поинтересовался у министра ЧС Армении Давида Тонояна: готовы ли армянские спасатели снова выехать на оказание помощи Грузии в тушении пожаров в Боржомском ущелье? Министр ЧС Армении Давид Тоноян отметил, что говорил с министром ВД Грузии вчера. «Мы договорились о том, что наши экипажи будут в готовности. У грузинской стороны есть проблема с вертолетами. Наши подразделения ожидают в режиме боевой готовнсти»,- сказал министр ЧС Армении Давид Тоноян .

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил внимательно следить за ситуацией в соседнейе стране.

Ранее сообщалось, что колонна армянских пожарных-спасателей благополучно доехала до края Самцхе-Джавахк в Грузии и дислоцировалась в населенном пункте Цахвери. Получив задания и проведя разведку на выделенных им участках, армянские пожарные-спасатели приступили к пожаротушению в Грузии. 20 августа в заповедном лесу «Харагаули» в Боржомском ущелье возник пожар. По предварительным данным, сгорело около 5 га .

Через офис гуманитарной помощи ООН власти Грузии обратились к международному сообществу помочь в тушении пожара. По указанию президента РА и соответствующему распоряжению премьер-министра РА МЧС Армении оперативно организовало помощь соседней Грузии. 22 августа в 16.30 часов в Грузию отправились 57 спасателей: 8 пожарно-спасательных и 1 спасательная машина МЧС РА, 1 машина Кризисного медцентра и 1 передвижной пульт управления, который поможет для координации действий на месте – в тушении пожара в Боржомском ущелье.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который находится в зоне стихийного бедствия, выразил благодарность Армении, Азербайджану, Турции и Беларуси за помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье.

Правительство Армении выделит ветеранам ВОВ на организацию отдыха 6 млн драмов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 31-го августа.

«Мы продолжаем эту традицию. Средства пойдут на организацию отдыха для 50 ветеранов ВОВ»,- сказал заминистра по труду и соцвопросам Армении Араик Петросян.

Правительство Армении выделило из резервного фонда 53 млн драмов на текущий ремонт системы отопления в здании НС Армении и в казарме охранной службы НС Армении.

В обосновании проекта сказано, что казарма охранной службы НС Армении находится в аварийном состоянии. В таком же состоянии - система отопления в здании НС Армении, что зимой 2016-2017 года воспрепятствовало нормальной работе администрации НС Армении. По проекту 31 млн драмов выделяется на смену дверей, окон, подоконников, замков в казарме охранной службы НС Армении, на импорт и установку котлов отопительной системы, смену электропроводки и пр.

22 млн драмов выделяется на ремонт котельной здания НС Армении и частичный ремонт системы отопления в здании НС Армении.

В ходе заседания правительства Армении обсуждались и другие вопросы.