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Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана


Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана на участке границы вблизи села Чинари. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

 «Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении мониториновой группы миссии ОБСЕ, и наблюдатели не могут осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана на участке границы вблизи села Чинари»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

Ранее в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил о том же. «В ходе мониторинга в Тавушской области РА, проводимого миссией ОБСЕ 31-го августа на государственной границе Армении и Азербайджана, азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня и открыли огонь»,- пишет в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

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