Стрельба ВС Азербайджана в направлении миссии ОБСЕ – недопустимая наглость: Эдуард Шармазанов

Стрельба ВС Азербайджана в направлении миссии ОБСЕ на границе с Арменией в ходе мониторинга миссии ОБСЕ направлена против договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Стрельба ВС Азербайджана в направлении миссии ОБСЕ – наглость, недопустимая наглость. Я оцениваю эти выстрелы как направленные против договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана на участке границы вблизи села Чинари. Об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил о том же. «В ходе мониторинга в Тавушской области РА, проводимого миссией ОБСЕ 31-го августа на государственной границе Армении и Азербайджана, азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня и открыли огонь»,- пишет в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.