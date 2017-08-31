Компании Ucom и iBolit.mobi предоставляют услуги по ремонту оборудования

На днях компании Ucom и iBolit.mobi совместно объявили о предоставлении платной услуги по ремонту оборудования. Отныне любой желающий сможет починить свой мобильный телефон, ноутбук или интернет-модем во всех центрах облуживания абонентов Ucom, а также в любом удобном месте в пределах Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

“Уже в 4-ый раз я повреждаю экран своего телефона и звоню в iBolit.mobi с той же проблемой. В третий и четвертый раз мне предоставили значительную скидку, что очень приятно. Радует также работа профессионалов наряду с текущей гарантией”, - говорит абонент Алиса Саакян.

Мастера, прошедшие обязательную переподготовку и получившие соответствующую сертификацию, подъезжают в любое удобное для абонентов место в пределах Еревана и в течение 15-60 минут устраняют проблему в присутствии владельца оборудования. Все запасные части, используемые для ремонта оборудования, имеют высокое качество и 6-месячную гарантию.

“Команда iBolit.mobi не жалеет сил и энергии для предоставления качественных услуг. Наш инновационный подход – единственный в Армении, позволяющий решать проблемы клиентов в их же присутствии за считанные минуты. Сотрудничество с Ucom позволяет решать эти проблемы не только в Ереване, но и в регионах”, - поясняет основатель iBolit.mobi Геворг Егиазарян.

“Ucom является официальным представителем многих телефонов в Армении. Эти телефоны, приобретенные в наших центрах обслуживания абонентов Ucom, имеют годовую гарантию. Мы рады, что даже по окончании гарантийного срока проблемы с обслуживанием, ремонтом сломанного экрана, неработающей батареей или интернет-модемом крайне легко будет устранить”, - отмечает директор по продажам компании Ucom Карен Шабоян.

Плата за услугу зависит от типа задачи. Вызов можно оформить, позвонив по номеру 011 40 01 01 или заполнив онлайн-заявку на сайте https://www.imobi.am/am