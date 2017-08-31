Во время раскопок в южном дворе церкви Св. Ованеса в Гадруте обнаружен богатый антропологический материал
Во время раскопок в южном дворе церкви Св. Ованеса в Гадруте на территории меликского замка в Тохе был обнаружен богатый антропологический материал.
Как передает «Арменпресс», по приглашению Министерства экономики Арцаха в раскопках принимала участие сотрудница ГПОН «Служба защиты памятников старины» антропоархеолог Асмик Симонян.
Во время вскрытия некрополя были обнаружены 8 скелетов в погребальных позах, присущих христианским захоронениям: лежа на спине, головою на восток.
По словам Асмик Симонян, предварительное изучение всех 8 скелетов показало, что они принадлежат лицам мужского пола и зрелого возраста. Определение пола и возраста скелетов велось на основе изучения тазовых и черепных костей.
Были изучены нагрузки на позвоночник, зубные слепки. В дальнейшем последует изучение ДНК и радиоуглеродный анализ на C14.Последуют и дальнейшие лабораторные исследования обнаруженных костей.