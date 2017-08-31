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В США впервые одобрен вид генной терапии для борьбы с раком


Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) одобрило новый курс лечения рака, при котором используются генетически модифицированные клетки крови самого пациента, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Они активизируют иммунную систему пациента с тем, чтобы та активно уничтожала раковые клетки.

Представители FDA назвали это историческим моментом и добавили, что медицина выходит на новый уровень.

Стоимость курса лечения, предоставляемого компанией Novartis, - 475 тысяч долларов. После прохождения курса примерно 83% пациентов излечились от одной из форм рака крови.

Это "живое лекарство" производится индивидуально для каждого пациента - в отличие от традиционных методов лечения вроде хирургии или химиотерапии.

 

 

 



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