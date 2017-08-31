Фермерские кооперативы также смогут получать сельхозтехнику в лизинг

Сельхозтехнику в доступный лизинг смогут получать и фермерские кооперативы. Как передает «Арменпресс», постановление об этом было принято на заседании Правительства Армении 31 августа.

Как заявил министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, технику в лизинг смогут получать не только фермеры и коммерческие организации, но и некоммерческие организации, т е фермерские кооперативы. От них мы уже получили заявки о заинтересованности, - заявил министр.

Техника выдаётся на 3-10 лет (малый инвентарь - на 3 г, тракторы - на 6, комбайны - на 10) под 2% (изначально - под 9%, из которых 7% субсидируется). Лизинг с субсидией будет доступен не только небольшим фермерам, но и крупным хозяйствам и компаниям.