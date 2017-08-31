Открытие самого мощного рентгеновского лазера XFEL состоится в Германии

Торжественная церемония открытия европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL пройдет в пятницу в Гамбурге, сообщили в пресс-службе проекта.

Рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL благодаря своим параметрам станет уникальным инструментом для исследования сверхмалых структур, очень быстрых процессов и экстремальных состояний. С помощью лазера ученые, в частности, планируют разрабатывать новые лекарства и материалы, его будут использовать в исследованиях по энергетике, электронике и химии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В строительстве и эксплуатации XFEL участвуют Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, Словакия, Франция, Швейцария и Швеция, в конце года к проекту присоединится Великобритания. Строительство установки началось в 2009 году и завершилось в 2016 году, ее общая стоимость составила €1,22 млрд в ценах 2005 года.





