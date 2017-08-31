Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

На территории республики ожидается высокий риск возникновения пожаров


С 1-5 сентября на территории республики ожидается высокий риск возникновения пожаров. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Индекс ультрафиолетовых лучей 1-го сентября ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.

 На территории РА

С 1-5 сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

 

В городе Ереван

Ожидается погода без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

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