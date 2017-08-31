Пострадавшая в ДТП в Грузии армянка переведена в ереванский медцентр «Сурб Григор Лусаворич»

Жительница Еревана, пострадавшая 22 августа в ДТП в Грузии, которая до сих пор находилась в больнице в Кутаиси, переведена в четверг в ереванский медцентр «Сурб Григор Лусаворич».

Как передает «Арменпресс» , ДТП произошло на автотрассе Кутаиси-Самтредиа в регионе Цхалтубо.Транспортировку пострадавшей организовал Министерство здравоохранения Армении при поддержке службы «Скорой помощи» Гюмри.В автомобиле, попавшем в ДТП, находились также муж молодой женщины и ее четырехгодовалая дочь. Ее супруг был выписан из больницы ранее. Они приехали в Ереван на отдельной машине.В медцентре «Сурб Григор Лусаворич» уже провели все необходимые обследования. По оценке специалистов, у членов семьи нет серьезных проблем со здоровьем. Мать и дочь пробудут под наблюдением врачей еще два дня.