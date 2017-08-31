Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Пострадавшая в ДТП в Грузии армянка переведена в ереванский медцентр «Сурб Григор Лусаворич»


Жительница Еревана, пострадавшая 22 августа в ДТП в Грузии, которая до сих пор находилась  в больнице в Кутаиси, переведена в четверг в ереванский медцентр «Сурб Григор Лусаворич».

Как передает «Арменпресс», ДТП произошло на автотрассе Кутаиси-Самтредиа в регионе Цхалтубо.

Транспортировку пострадавшей организовал Министерство здравоохранения Армении при поддержке службы «Скорой помощи» Гюмри.

В автомобиле, попавшем в ДТП, находились также муж молодой женщины и ее четырехгодовалая дочь. Ее супруг был выписан из больницы ранее. Они приехали в Ереван на отдельной машине.

В медцентре «Сурб Григор Лусаворич» уже провели все необходимые обследования. По оценке специалистов, у членов семьи нет серьезных проблем со здоровьем. Мать и дочь пробудут под наблюдением врачей еще два дня.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации