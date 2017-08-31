Старт деятельности Мегринской СЭЗ будет дан в ноябре

Армения планирует запустить в Мегри СЭЗ на границе с Ираном уже в ноябре. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.



По его словам, недавно по приглашению Министерства Армению посетил главный советник президента Ирана, который также является председателем Совета всех СЭЗ Ирана. Министр напомнил, что между сторонами был подписан меморандум о создании рабочей группы и сотрудничестве между Мегринской и Иранской СЭЗ «Арас».

«Планируется, что уже в ноябре мы дадим старт деятельности Мегринской СЭЗ», - сказал Караян.

Правительство Армении 3-го августа приняло решение о создании государственного закрытого акционерного общества " Свободная экономическая зона Мегри". По оценкам Минэкономики, эксплуатация СЭЗ позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест и увеличить экспорт из Армении на 30%. Основной целью создания СЭЗ является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией. Общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в $32 млн., из которых $28 млн. – капитальные расходы. Строительство СЭЗ на границе с Ираном является одной из приоритетных инвестиционных программ министерства и предусматривает создание свободной экономической зоны с площадью в 10-15 га, с возможностью последующего расширения до 45-50 га.Несмотря на то, что СЭЗ еще не построена, уже есть многочисленные заявки от более 10 компаний из России, Ирана и Европы, которые изъявили желание начать работы в СЭЗ. По оценкам Минэкономики, эксплуатация СЭЗ позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест и увеличить экспорт из Армении на 30%. Основной целью создания СЭЗ является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией.Предполагается, что там будет действовать 100-120 компаний, выручка которых за 10 лет составит $52 млн. произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Туркменистан и другие. Общие инвестиции всех компаний за 10 лет планируется довести до $350-400 млн.Функционирование СЭЗ уже закреплено законодательно в Таможенном кодексе ЕАЭС. Всего в ЕАЭС по системе duty-free будут действовать семь таких зон.