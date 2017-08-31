ВВС США провели учения в районе Корейского полуострова

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B и два истребителя-бомбардировщика F-35B были переброшены в район Корейского полуострова для участия в совместных воздушных маневрах с ВВС Южной Кореи, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

В южнокорейском министерстве обороны отметили, что данные маневры стали предупредительным сигналом в адрес КНДР в связи с ее последним ракетным испытанием,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Бомбардировщики B-1B были переброшены с базы на острове Гуам, а F-35B - с территории Японии.

Также в учениях принимали участие самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и соединение южнокорейских истребителей-бомбардировщиков F-15K.

В ходе маневров самолеты отработали приемы бомбометания в провинции Канвондо на востоке Южной Кореи.