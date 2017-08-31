Лавров и Зариф обсудили выполнение соглашения по иранской ядерной программе и Сирию

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили в четверг по телефону ход выполнения соглашения по иранской ядерной программе и урегулирование в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в российском дипведомстве.

"Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ход выполнения Совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и ситуацию в сирийском урегулировании в контексте договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса", - информировали в министерстве.

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

Иран и "шестерка" стран (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.





