Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на фоне роста угрозы КНДР

Министерство обороны Японии запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове и регулярными пусками баллистических ракет в КНДР. Ведомство сообщило в четверг, что направило соответствующий документ в правительство страны.

Оно просит увеличить расходы на оборонные нужды на 2,5% по сравнению с текущим годом - до 5,25 трлн иен (около $47,8 млрд), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Часть средств бюджета, как ожидается, пойдет на закупку у США наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. По мнению экспертов, для защиты всей территории Японии от возможного ракетного удара или падения баллистической ракеты достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (около $728 млн).

Также около 67 млрд иен ($609 млн) будет потрачено на приобретение модернизированных комплексов PAC-3 MSE, чей радиус действия в два раза больше чем у PAC-3, а также новых ракет- перехватчиков SM-3 Block IIA морского базирования.



