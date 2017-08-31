Forbes сообщил, кому Билл Гейтс уступил место богатейшего человека

Амансио Ортега, экс-президент и сооснователь испанской Inditex, в которую входит сеть магазинов одежды Zara, вышел на первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, опередив основателя американской IT-корпорации Microsoft Билла Гейтса, сообщает само деловое издание.

На данный момент состояние Ортеги оценивается в 85 миллиардов долларов, Билла Гейтса — в 84,9 миллиарда, сообщает журнал,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Третью строчку в рейтинге с состоянием 82,4 миллиарда занимает глава Amazon Джефф Безос.

В сентябре 2016 года Ортега также сместил Гейтса с первого места рейтинга.

Ранее Ортега трижды занимал первую строчку списка Forbes, который меняется в реальном времени на основании обновляющихся данных биржевых торгов, но каждый раз терял лидерство в течение суток.