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Бако Саакян высоко оценил научную и патриотическую деятельность итальянской писательницы и ученого армянского происхождения Антонии Арслан


31 августа президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию благотворительного фонда «Туфенкян» и известную итальянскую писательницу и ученого армянского происхождения Антонию Арслан.
На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе ряда программ. Особое внимание было уделено культурной сфере.
Президент Саакян приветствовал визит Антонии Арслан в Арцах, высоко оценив ее научную и патриотическую деятельность и отметив, что она пользуется большим уважением и любовью в Арцахе.

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