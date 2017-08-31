Бако Саакян высоко оценил научную и патриотическую деятельность итальянской писательницы и ученого армянского происхождения Антонии Арслан

31 августа президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию благотворительного фонда «Туфенкян» и известную итальянскую писательницу и ученого армянского происхождения Антонию Арслан.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе ряда программ. Особое внимание было уделено культурной сфере.

Президент Саакян приветствовал визит Антонии Арслан в Арцах, высоко оценив ее научную и патриотическую деятельность и отметив, что она пользуется большим уважением и любовью в Арцахе.