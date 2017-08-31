Крупный астероид сблизится с Землей 1 сентября

Крупный астероид "Флоренс" пройдет 1 сентября на удалении 7 млн километров от Земли,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте, это небесное тело размером около 4,4 км в диаметре не представляет опасности для человечества: в момент максимального сближения "Флоренс" с Землей астероид будет находится в 18 раз дальше от нашей планеты, чем Луна.

"Многие астероиды проходили на более близком расстоянии от Земли, однако все они были меньше по размерам, чем "Флоренс", - отметил руководитель Центра Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по изучению небесных тел в околоземном пространстве Пол Чодэс. - С начала программы NASA по наблюдению за астероидами это первый случай, когда столь крупный астероид сближается с Землей".





