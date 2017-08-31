Правительство Армении уточняет требования к степени технической оснащённости машин для водителей-инвалидов

Правительство Армении утвердило степень технической оснащённости машин для водителей-инвалидов. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 31-го августа.

При отсутствии одного глаза водитель должен иметь машину со звуковой системой парковки. При отсутствии руки или ноги (кисти или ступни) либо их серьёзных патологиях техническое соответствие машины должна определять полиция Армении на основе международного стандарта ГОСТ 33668-2015.