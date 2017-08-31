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Правительство Армении выделит ветеранам на организацию отдыха 6 млн драмов


Правительство Армении выделит ветеранам ВОВ на организацию отдыха 6 млн драмов. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято на заседании  правительства Армении 31-го августа.

«Мы продолжаем эту традицию. Средства пойдут на организацию отдыха для 50 ветеранов ВОВ»,- сказал министр по труду и соцвопросам Армении Араик Петросян.

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