Правительство Армении выделит ветеранам на организацию отдыха 6 млн драмов

Правительство Армении выделит ветеранам ВОВ на организацию отдыха 6 млн драмов. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 31-го августа.

«Мы продолжаем эту традицию. Средства пойдут на организацию отдыха для 50 ветеранов ВОВ»,- сказал министр по труду и соцвопросам Армении Араик Петросян.