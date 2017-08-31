Япония выделит Армении новую противопожарную технику

Правительство Армении одобрило предложение о заключении грантового соглашения между Арменией и Японией по программе «Улучшение противопожарной техники». Как передает «Арменпресс», министр ЧС Армении Давид Тоноян отметил, что в 2010-м году Армения получила от Японии 28 единиц противопожарной техники, а сейчас заключается новое грантовое соглашение.

Новая техника будет эксплуатироваться в Сюнике, Шираке и Лори, что связано с особенностями высокогорного расположения и рельефом указанных областей.

«Некоторые общины указанных областей находятся на удалении 32-48 км от дислокации спасательных отрядов, и по серпантинным дорогам высокогорных областей техника не может двигаться быстрее, чем 20-30 км/час, в результате чего помощь поспевает с задержкой в 50-60 минут, становясь от этого бессмысленной. Граждане и организации несут от этого значительный урон в случае возникновения инцидентов. Пожарные машины здесь изношенные, часто портятся, ремонт их далее невозможен. Неполадки в водных насосах и вакуумных установках не позволяют осуществить водозабор, и, следовательно, надо эти машины заменить. Следует переоснастить спасательные отряды, выделив каждому по 2 единицы техники. Опыт показал, что самые надежные – японские машины»,- сказано в обосновании предложения.