Правительство Армении выделило 53 млн драмов на ремонт в здании НС Армении

Правительство Армении выделило из резервного фонда 53 млн драмов на текущий ремонт системы отопления в здании НС Армении и в казарме охранной службы НС Армении.

Как передает «Арменпресс», в обосновании проекта сказано, что казарма охранной службы НС Армении находится в аварийном состоянии. В таком же состоянии - система отопления в здании НС Армении, что зимой 2016-2017 года воспрепятствовало нормальной работе администрации НС Армении. По проекту 31 млн драмов выделяется на смену дверей, окон, подоконников, замков в казарме охранной службы НС Армении, на импорт и установку котлов отопительной системы, смену электропроводки и пр.

22 млн драмов выделяется на ремонт котельной здания НС Армении и частичный ремонт системы отопления в здании НС Армении.