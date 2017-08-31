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Правительство Армении выделило 53 млн драмов на ремонт в здании НС Армении


Правительство Армении выделило из резервного фонда 53 млн драмов на текущий ремонт системы отопления в здании НС Армении и в казарме охранной службы НС Армении.

Как передает «Арменпресс», в обосновании проекта сказано, что казарма охранной службы НС Армении находится в аварийном состоянии. В таком же состоянии - система отопления в здании НС Армении, что зимой  2016-2017 года воспрепятствовало нормальной работе администрации НС Армении. По проекту 31 млн драмов  выделяется на смену дверей, окон, подоконников, замков в казарме охранной службы НС Армении, на импорт и установку котлов отопительной системы, смену электропроводки и пр.

22 млн драмов  выделяется на ремонт котельной здания НС Армении и частичный ремонт системы отопления в здании НС Армении.

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