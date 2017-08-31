Число погибших при обрушении жилого дома в Мумбаи увеличилось до 10

По меньшей мере 10 человек погибли и 15 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в индийском Мумбаи. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о шести погибших и 13 пострадавших.

Всего из-под завалов спасены 25 человек. Спасательная операция на месте происшествия продолжается. Изначально сообщалось, что в доме в момент обрушения могли находиться 30-35 человек, всего в здании проживало 11 семей.

Здание в районе Донгри на юге города обрушилось в четверг около 08.40 утра (06.10 мск). Точные причины происшествия неизвестны, но по имеющимся данным, речь идет о 50-летнем здании.

Кроме того, инцидент произошел через два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.