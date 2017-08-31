В медцентре «Шенгавит» сломалась алюминиевая лестница
12:15, 31 Август, 2017
Чрезвычайный инцидент произошел 31-го утром медцентре «Шенгавит в Ереване.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 31-го августа в 10:29 поступил сигнал о том, что в медцентре «Шенгавит» сломалась алюминиевая лестница, которой пользовались в ходе проведения строительных работ, в результате чего пятеро рабочих остались висеть в воздухе.
На место выехали три боевых расчета и одна пожарная лестница.
Выяснилось, что близ Шенгавитского роддома строительные работы осуществляет ООО "Лаба". Во время работ обрушилась алюминиевая строительная лестница высотой около 21 метра, в результате чего пятеро рабочих остались висеть в воздухе.
Один из них – Л.П.,1984 года рождения спустился самостоятельно, остальных 4 спустили спасатели.