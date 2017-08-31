В турецком городе Измир произошел взрыв: ранено 8 человек

Восемь человек получили ранения при взрыве в сервисном автобусе для сотрудников тюрьмы в турецкой провинции Измир. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Миллиет».

По информации источников издания, взрыв произошел около 8.00. Раненые доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии. Ответственность за взрыв пока не названа.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что инцидент произошел в районе Буджа на трассе Айдын-Измир. По предварительной версии, взрывное устройство находилось в мусорном контейнере, мимо которого проезжал автобус.