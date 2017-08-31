Армянские спасатели вновь готовы выехать на оказание помощи Грузии

На заседании правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян поинтересовался у министра ЧС Армении Давида Тонояна: готовы ли армянские спасатели снова выехать на оказание помощи Грузии в тушении пожаров в Боржомском ущелье?

Как передает «Арменпресс», министр ЧС Армении Давид Тоноян отметил, что говорил с министром ВД Грузии вчера. «Мы договорились о том, что наши экипажи будут в готовности. У грузинской стороны есть проблема с вертолетами. Наши подразделения ожидают в режиме боевой готовности»,- сказал министр ЧС Армении Давид Тоноян .

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил внимательно следить за ситуацией в соседней стране.

Ранее сообщалось, что колонна армянских пожарных-спасателей благополучно доехала до края Самцхе-Джавахк в Грузии и дислоцировалась в населенном пункте Цахвери. Получив задания и проведя разведку на выделенных им участках, армянские пожарные-спасатели приступили к пожаротушению в Грузии. 20 августа в заповедном лесу «Харагаули» в Боржомском ущелье возник пожар. По предварительным данным, сгорело около 5 га .

Через офис гуманитарной помощи ООН власти Грузии обратились к международному сообществу помочь в тушении пожара. По указанию президента РА и соответствующему распоряжению премьер-министра РА, МЧС Армении оперативно организовало помощь соседней Грузии. 22 августа в 16.30 часов в Грузию отправились 57 спасателей: 8 пожарно-спасательных и 1 спасательная машина МЧС РА, 1 машина Кризисного медцентра и 1 передвижной пульт управления, который поможет для координации действий на месте – в тушении пожара в Боржомском ущелье.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который находится в зоне стихийного бедствия, выразил благодарность Армении, Азербайджану, Турции и Беларуси за помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье.