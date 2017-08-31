Создан игровой компьютер на колесиках

В рамках конференции IFA компания Acer представила компьютер Predator Orion 9000, в корпус которого вмонтирована пара колес для транспортировки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет The Verge.

По словам представителя компании, Predator Orion 9000 является самым мощным компьютером на сегодняшний день. Он оснащен 18-ядерным процессором Intel Core i9 Extreme Edition, двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1080Ti и 128 гигабайтами оперативной памяти.

«Я не знаю, заметили ли вы это на видео, но мы действительно установили в него колесики! Таким образом мы сделали этот огромный компьютер немного мобильнее», — заявил директор по маркетингу Acer Стивен Функ (Steven Funcke).

В компании не смогли назвать цену и точную дату начал продаж Predator Orion 9000. Известно лишь, что он появится ближе к концу 2017 года по цене от двух до трех тысяч долларов.