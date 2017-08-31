Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность

Через месяц исполняется ровно год со дня формирования нового правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. С учетом политики кабмина по обеспечению обратной связи и представлению отчетности общественности, премьер в ходе сегодняшнего заседания дал соответствующие поручения руководителям республиканских исполнительных органов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

В частности, К. Карапетян поручил в месячный срок подытожить работы, направленные на решение предпринятых реформ, мероприятий и существующих проблем в соответствии с различными сферами, и представить общественности конкретные отчеты.

«Те проблемы, которые на данный момент находятся в процессе решения, также должны быть четко представлены, а также то, на какой стадии все это находится и в какие сроки будет завершено», – подчеркнул премьер К. Карапетян.