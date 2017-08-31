Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил облегчить загруженность судей

В ходе сегодняшнего заседания правительства Армении премьер-министр Карен Карапетян дал ряд поручений касательно повышения эффективности процесса распределения судебных дел и сокращения сроков их рассмотрения.

По его словам, к проблеме сокращения сроков рассмотрения судебных дел правительство обращалось еще 29 июня, были даны соответствующие распоряжения также касательно представления предложений по снижению нагрузки судов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Как подчеркнул премьер, в ходе выполнения поручений были выявлены ряд проблем в процессе распределения судебных дел и несоразмерной нагрузки судов, а также безосновательных отсрочек при рассмотрении дел в судах.

К. Карапетян отметил, что Минюст, в связи с этим, представит кабмину соответствующие проекты с законодательными изменениями. Он дал ведомству два месяца на представление предложений по внедрению механизмов, способных кардинально изменить ситуацию по представленным проблемам.