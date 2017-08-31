Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Правительство Армении пресматривает критерии подбора медучреждений, осуществляющих госзаказы


В реформах в области здравоохранения основными являются механизмы, критерии подбора медучреждений, осуществляющих госзаказы, что обеспечит прозрачность и адресность в оказании медуслуг населению. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Исходя из указанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру здравоохранения Армении в 3-месячный срок пресмотреть критерии подбора медучреждений, осуществляющих госзаказы, с целью повышения эффективности оказания медуслуг населению.

«В крупных медучреждениях Армении, осуществляющих госзаказы, с 2017 года необходимо внедрить обязательный годовой внешний аудит, обеспечив для этого правовые механизмы. В то же время, необходимо провести в течение 3 недель анализ, в случае возникновения перерасхода на дорогостоящие медицинские обследования, четко выделив себестоимость процедур, и представить в правительство Армении соответствующие предложения»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации