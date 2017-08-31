Правительство Армении пресматривает критерии подбора медучреждений, осуществляющих госзаказы

В реформах в области здравоохранения основными являются механизмы, критерии подбора медучреждений, осуществляющих госзаказы, что обеспечит прозрачность и адресность в оказании медуслуг населению. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Исходя из указанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру здравоохранения Армении в 3-месячный срок пресмотреть критерии подбора медучреждений, осуществляющих госзаказы, с целью повышения эффективности оказания медуслуг населению.

сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.