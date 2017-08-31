Сборная Армении по футболу отправилась в Румынию
11:07, 31 Август, 2017
Сборная Армении по футболу утром 31-го августа отправилась в Бухарест, где встретится с командой Румынии в рамках 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018-го года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.
В составе сборной в Румынию отправились 23 футболиста, передает официальный сайт ФФА.
Вратари
Арсен Бегларян, «Алашкерт»
Григор Меликсетян, «Гандзасар-Капан»
Гор Манукян, «Пюник»
Защитники
Левон Айрапетян, «Пюник»
Армен Манучарян, «Пюник»
Гагик Дагбашян, «Алашкерт»
Тарон Восканян, «Неа Саламис» (Кипр)
Вараздат Ароян, «Урал» (Россия)
Гаэль Андонян, «Марсель» (Франция)
Камо Оганесян, «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь)
Оганес Амбарцумян, «Вардар» (Македония)
Полузащитники
Артак Едигарян, «Алашкерт»
Артак Григорян, «Алашкерт»
Давид Маноян, «Неа Саламис» (Кипр)
Гор Малакян, «Сталь» (Украина)
Эдгар Малакян, «Сталь» (Украина)
Маркос Пиззелли, «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия)
Генрих Мхитарян, «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Арас Озбилиз, «Бешикташ» (Турция)
Армен Амбарцумян, «Факел» (Россия)
Нападающие
Артур Саркисов, «Енисей» (Россия)
Саркис Адамян, «Ян Регенсбург» (Германия)
Тигран Барсегян, «Вардар» (Македония)
Встреча Румыния - Армения состоится 1-го сентября и начнется в 22:45 по ереванскому времени.