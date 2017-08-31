Обсуждения с холдингом «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» о перезапуске завода «Наирит» нереалистичны: Ваге Джилавян

Обсуждения с холдингом «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» о перезапуске завода «Наирит» нереалистичны, поскольку для этого понадобится несколько десятков миллионов долларов, тогда как собственный капитал холдинга «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» составляет всего лишь несколько десятков тысяч. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замруководителя аппарата правительства Армении Ваге Джилавян.

- Г-н Джилавян, уже долгое время, как в прессе говорится о том, что правительство Армении ведет обсуждения с холдингом «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» о перезапуске завода «Наирит», а холдинг выражает готовность инвестировать около 100 млн долларов в это дело. В последнее время состоялся ряд встреч, в частности, с вице-премьером Армении, однако по сей день стороны не пришли к соглашению. В чем проблема?

- Да, мы встречались с представителями организации EU-ASIA Business Finance Center Holding, их принимал вице-премьер Армении Ваче Габриэлян. В конце концов, возник вопрос: если эта организация готова инвестировать в завод «Наирит», так в чем проблема? Хотел бы привлечь внимание общественности к «холдингу».

Прежде всего, изучение документа по поводу выбранного сотрудниками завода «Наирит» и представленного ими премьер-министру Армении холдинга EU-ASIA Business Finance Center Holding (указанный адрес - Krajna 86, 881 04 Bratislava, Slovakia) выявило, что наименование данной организации в официальном регистре МЮ Словакии (www.orsr.sk) иное: он зарегистрирован под имененм ՍEU-ASIA Business Finance Center s.r.o. v skratke EU-ASIA BFC s.r.o.. Адрес также иной - Stara Vajnorska 21, Bratislava 831 04.

Однако не это самое важное. По данным в официальном регистре МЮ Словакии (www.orsr.sk), основателями организации ՍEU-ASIA Business Finance Center s.r.o. v skratke EU-ASIA BFC s.r.o. являются компании Energy consult s.r.o. и Euro law & marketing s.r.o., каждая с уставным вкладом в размере 2500 EUR. При этом, директор организаций-основателей – одно и то же лицо – Ашот Григорян.

По данным официального сайта финансовой статистики Словакии (www.finstat.sk) в 2016 году организация ՍEU-ASIA Business Finance Center s.r.o. v skratke EU-ASIA BFC s.r.o. имела убытки в размере 404 евро, собственный капитал в размере 4,596 евро и активы в размере 32,096 евро. Дополнительных данных об указанных организациях не представлено.

Естественно, что подписание каких-либо документов, дающих эксклюзивные права, с подобными организациями является чрезвычайно рискованным делом для потенциальных инвесторов завода «Наирит» и его будущего.

Подводя итоги, сообщаю, что обсуждения с холдингом «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» о перезапуске завода «Наирит» нереалистичны, поскольку для этого понадобится несколько десятков миллионов долларов, тогда как собственный капитал холдинга «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» составляет всего лишь 4596 евро.