Макрон назвал сто дней у власти самым насыщенным периодом после выборов в истории Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что первые три месяца его нахождения у власти стали самым интенсивным периодом после выборов в истории республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он заявил в интервью еженедельнику Le Point.

"Мы положили начало обещанным глубоким переменам, которые касаются этики политической жизни, изменений климата, модернизации системы образования, либерализации рынка труда и борьбы с терроризмом", - отметил Макрон, который одержал победу на выборах, состоявшихся 7 мая. "Прошедшие с тех пор сто дней стали самым насыщенным периодом за всю историю президентских выборов", - заявил он.

При этом Макрон подчеркнул, что "важно не терять нить этих обещаний, быть на высоте требований в это историческое время, глубоко изменить экономику, общество и политическое поле". "Мы перевернули страницу трех десятилетий неэффективности для того, чтобы вступить на путь реконструкции", - отметил он.

По словам президента, "сто дней - это только начало сражения". "Нам противостоят оппозиция, старые партии, старые политики и их союзники, - добавил он. - Но все это не имеет значения в сравнении с задачей, которую мы решаем, - дать будущее нашей молодежи".

В интервью Le Point Эмманюэль Макрон уделил особое внимание проблеме международного терроризма. По его словам, террористы рассчитывают ослабить республиканский строй Франции и развязать гражданскую войну.