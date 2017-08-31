Армения подписала декларацию о создании WorldSkills Eurasia

В Астане, в рамках программы сотрудничества WorldSkills International, дан старт новой программе сотрудничества WorldSkills Eurasia, в которую включены Армения, РФ, Беларусь и Казахстан. Представители указанных стран подписали в Астане декларацию о создании WorldSkills Eurasia в присутствии председателя WorldSkills International Саймана Бартли. Кроме декларации, был подписан меморандум о сотрудничестве, в котором, в частности, говорится о внедрении единой системы оценки профессиональных навыков, которую признают во всех странах ЕАЭС. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении.

ЕАЭС будет использовать WorldSkills Eurasia в качестве кузницы кадров для стран ЕАЭС. Об этом в Астане договорились председатель ЕАЭС Тигран Саргсян и председатель WorldSkills International Сайман Бартли.

Предполагается, что к программам WorldSkills Eurasia присоединятся не только вышеуказанные 4 страны, но и около 12 стран-участниц ЕАЭС, СНГ и ШОС.