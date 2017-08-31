Благотворительный фонд американского актера Леонардо Ди Каприо выделил один миллион долларов для поддержки пострадавших в результате урагана "Харви" в США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вступительное пожертвование в новый фонд поступило от фонда Леонардо Ди Каприо (LDF), который вложил один миллион долларов, чтобы в ближайшее время оказать поддержку жертвам по всему региону", — сообщается в пресс-релизе благотворительного фонда United Way, который организовал кампанию в поддержку пострадавших от урагана.

Ранее сообщалось, что звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян собирается пожертвовать 500 тысяч долларов в связи с ураганом "Харви". Во вторник стало известно, что актриса Сандра Буллок пожертвовала один миллион долларов Красному Кресту с целью поддержать пострадавших.

Певица Дженнифер Лопез и хип-хоп исполнитель DJ Khaled пожертвовали по 25 тысяч долларов на помощь пострадавшим от шторма "Харви". Уроженка Хьюстона певица Бейонсе заявила, что работает над тем, как помочь в восстановлении города. Игрок в американский футбол Джастин Джеймс Уотт пожертвовал 100 тысяч долларов и запустил интернет-страницу для сбора пожертвований, фонд которой уже насчитывает один миллион долларов.

Британская группа Coldplay на прошлой неделе отменила свой концерт в городе из-за урагана, но написала новую песню "Houston #1" и выступила с ней на концерте в Майами в понедельник.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.

Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.



