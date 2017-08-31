Экономические убытки от последствий ветра, ливней и наводнений во время тропического циклона "Харви", переросшего в ураган, оцениваются в 70-90 миллиардов долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают аналитики фирмы по моделированию глобальных рисков RMS.

Большая часть убытков вызвана наводнением на материковой части, охватывающей городскую черту Хьюстона (штат Техас). На территории насчитывается свыше семи миллионов объектов недвижимости общей стоимостью 1,5 триллиона долларов.

При этом компания уточняет, что окончательная оценка общей стоимости страховых убытков еще неизвестна, так как дожди продолжаются.

AP Photo / Eric Gay