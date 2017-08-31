Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

Принцесса Диана 20 лет назад погибла в автокатастрофе в Париже


20 лет исполняется в четверг со дня гибели в автокатастрофе принцессы Уэльской Дианы (1961-1997). Как сообщил ТАСС представитель Букингемского дворца, члены британской королевской семьи, в том числе ее глава королева Елизавета II, не планируют принимать участия в каких-либо официальных памятных мероприятиях по случаю этой трагической годовщины, передает Арменпресс.

Тем не менее сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри, в среду почтили память своей матери в мемориальном Белом саду, разбитом близ Кенсингтонского дворца, который был официальной резиденцией Дианы вплоть до ее смерти.

В то же время поклонники народной принцессы, именно такой Диана осталась в памяти миллионов британцев, несмотря на дождливую погоду в Лондоне начали приносить к воротам Кенсингтонского дворца фотографии с ее изображением и цветы, как это было 20 лет назад.


 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации