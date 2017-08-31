Более 48 тыс. домов в штате Техас пострадали в результате самого сильного за последние 12 лет шторма "Харви".

Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду информационное агентство AP со ссылкой на доклад департамента общественной безопасности штата.

Как указывается в докладе, более тысячи домов разрушены, около 17 тыс. - получили серьезные повреждения, а в 32 тыс. зданий ущерб от урагана сравнительно невелик.

Департамент общественной безопасности объявил, что намерен ежедневно вносить коррективы в доклад, поскольку число зданий, поврежденных в результате наводнений, будет постоянно расти.



