Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

В Техасе более 48 тыс. домов получили повреждения в результате шторма "Харви"


Более 48 тыс. домов в штате Техас пострадали в результате самого сильного за последние 12 лет шторма "Харви".

Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду информационное агентство AP со ссылкой на доклад департамента общественной безопасности штата.

Как указывается в докладе, более тысячи домов разрушены, около 17 тыс. - получили серьезные повреждения, а в 32 тыс. зданий ущерб от урагана сравнительно невелик.

Департамент общественной безопасности объявил, что намерен ежедневно вносить коррективы в доклад, поскольку число зданий, поврежденных в результате наводнений, будет постоянно расти.


 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации